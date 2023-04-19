سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر

اليوم الأربعاء 19-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر إلى 100.64 جنيه للشراء، 100.99 للبيع، حسب متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وترصد جريدة المال حركة صرف العملة الكويتية، قبل يوم من إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، إذ قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك بمصر من الخميس 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.33 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.72 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 95.00 جنيه للشراء، 101.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب: 100.69 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 100.63 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.

سعر صرف عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.