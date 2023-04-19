سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 97.33 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.72 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 95.00 جنيه للشراء، 101.30 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في المصرف المتحد
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.
سعر صرف العملة الكويتية في بنك سايب
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب: 100.69 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 100.63 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.
سعر صرف عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
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