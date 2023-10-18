سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-10-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الأربعاء 18-10-2023 تباين مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة، متوسط صرف وصل إلى 99.70 جنيه للشراء، و 100.05 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت من خلال التقرير اليومي التالي، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.82 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.49 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 96.47 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

و سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 94.21 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه بـ 98.09 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.73 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بلغ 96.09 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.