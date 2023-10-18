سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-10-2023 أمام الجنيه بختام التداول

وصل سعر اليوم الأربعاء 18-10-2023 عند متوسط 99.65 جنيه للشراء، و100.06 للبيع، حيث تباين في ختام التعاملات المسائية، طبقًا لأخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري على صفحته الرسمية على شبكة الإنترنت والتى توضح متوسطات أسعار العملات الأجنبية والعربية.

وتوضح بوابة المال خلال التقرير التالي أحدث قائمة بأسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك المختلفة العاملة بالسوق المصرفية داخل مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم بفروع البنك التجاري الدولي، أمام العملة المصرية، 97.30 جنيه للشراء، و100.11 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، أمام العملة المصرية، 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي داخل بنك قطر الوطني الأهلي، أمام العملة المصرية، 95.94 جنيه للشراء، و100.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي بأفرع البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام العملة المصرية، 97.73 جنيه للشراء، و100.07 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سعر في بنك التنمية الصناعية، أمام العملة المصرية، 96.09 جنيه للشراء، و99.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري، أمام العملة المصرية، 98.82 جنيه للشراء، و99.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي بفروع بنك مصر، أمام العملة المصرية، 99.49 جنيه للشراء، و99.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام العملة المصرية، 96.47 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام العملة المصرية، 94.21 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي، أمام العملة المصرية، 99.71 جنيه للشراء، و100.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام العملة المصرية، 98.09 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.