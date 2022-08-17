سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-8-2022 في بداية التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-8-2022 نسبيًّا في بداية التعاملات البنكية في مصر أمام الجنيه، وأظهر آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري استقرار سعر عملة دولة الكويت إلى 62.17 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي سعر العملة الكويتية، بحسب شاشات التداول اللحظية بفروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، العاملة في سوق الصرف المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري إلى 60.01 جنيها للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 60.79 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري 58.73 جنيه للشراء، و 62.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 60.07 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري 59.50 جنيه للشراء، و 65.45 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 59.36 جنيه للشراء، و 62.59 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي مقابل الجنيه المصري، 59.43 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد 57.87 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع، حسبما أظهرت شاشات التداول بالبنك.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 60.30 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.