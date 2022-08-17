سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-8-2022 في نهاية التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-8-2022، نسبيًا بنهاية التعاملات في مصر مقابل الجنيه المصري، وأوضح آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول سعر العملة الكويتية إلى 62.17 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» استعراضًا تفصيليًا لسعر عملة دولة الكويت، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري 60.06 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري 59.98 جنيها للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، إلى 60.79 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري 58.73 جنيه للشراء، و 62.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري 59.49 جنيه للشراء، و 65.43 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى 59.36 جنيه للشراء، و 62.59 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري، إلى 59.43 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 60.30 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في البنك.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 57.87 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.