سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، انخفاض لسعري الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.44 جنيه للشراء، و 100.79 جنيه للبيع، بحسب التقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.18 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.56 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.56 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 94.94 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

قدر سعر

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.