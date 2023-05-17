سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات المصرفية

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك انخفاض سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الأربعاء 17-5-2023 بختام التعاملات المصرفية، مقابل الجنيه، ما بين 4 و 5 قروش للشراء و3 إلى 8 قروش للبيع بالبنوك ، وسجلت عملة الكويت متوسط 100.41 جنيه للشراء، مقابل 100.76 للبيع، وفقاً لما جاء بالبيان الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وينشر موقع «المال» في هذا التقرير سعر العملة الكويتية المعروض بشاشات التداول اللحظي.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 96.99 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

بينما سجل سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى قيمة: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وأظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الدينار الكويتي: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وأغلقت التعاملات على سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني بقيمة: 94.94 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وشهد سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى آجريكول مصر

في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

وتوقف سعر الدينار الكويتي فى التعاملات المصرفية لبنك كريدى آجريكول مصر عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وأظهر الموقع الرسمي للمصرف المتحد سعر الدينار الكويتي بقيمة: 93.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطُرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر بقيمة: 97.82 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

في حين قُدر سعر الدينار الكويتي من خلال موقع بنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني

وجاء سعر

اليوم في بنك قطر الأهلي الوطني: بقيمة 95.94 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.