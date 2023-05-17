سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات المصرفية

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك انخفاض سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان
جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 96.99 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى
بينما سجل سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى قيمة: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وأظهر الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الدينار الكويتي: 99.53 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني
وأغلقت التعاملات على سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني بقيمة: 94.94 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
وشهد سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى آجريكول مصر
وتوقف سعر الدينار الكويتي فى التعاملات المصرفية لبنك كريدى آجريكول مصر عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
وأظهر الموقع الرسمي للمصرف المتحد سعر الدينار الكويتي بقيمة: 93.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وطُرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر بقيمة: 97.82 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
في حين قُدر سعر الدينار الكويتي من خلال موقع بنك المصري الخليجي بقيمة: 95.63 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني
وجاء سعر