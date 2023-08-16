سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

تحرك سعر اليوم الأربعاء 16-8-2023 مرتفعًا قرشًا للبيع حسبما اظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الرقمية واستقر شراء أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في بداية التعاملات الصباحية ، ليصل متوسط عملة دولة الكويت إلى 100.23 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع طبقًا للتقرير الصادر من البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية، وخلال السطور التالية، سنتعرف على اخر تحديث لسعري شراء وبيع العملة الكويتية داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 99.34 جنيه للشراء، و100.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما عرضت فروع البنك الحكومي بنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوياته بقيمة 100.02 جنيه للشراء، و100.27 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وجاء سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك القاهرة في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري 100.40 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملاته على موقع ببنك التنمية الصناعية الإلكترونية إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.26 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بنك الإسكندرية 96.98 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على موقع بنك قطر الوطني الأهلي الإلكتروني 95.94 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

انخفض سعر أمام عملة مصر المحلية بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصلت شراء وبيع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل المصرف العربي الدولي إلى 100.26جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات اللصباحية عند 94.67 جنيه للشراء، و100.87 للبيع، أمام الجنيه.