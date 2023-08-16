سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-8-2023 بنهاية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-8-2023 بنهاية التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية، تباينًا نسبيًا إذ استقر سعر الشراء في معظم البنوك، بينما ارتفع البيع بالبعض، ووصل متوسط أسعار السوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري إلى 100.20 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.



وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف بحسب شاشات التداول وعدد من الواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، مقابل 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلام إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.34 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 100.02 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

أما سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، فحقق مستوى صرف عند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 96.96 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وطرح بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.