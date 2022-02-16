سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-2-2022 في مصر

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم، الأربعاء 16 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، عند 51.691 جنيه للشراء، و52.148 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب آخِر تحديث لها طبقًا للحصر اليومي الذى تقدمة منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر صرف الدينار الكويتي على نفس مستويات أمس مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وحافظ سعر صرف شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم فى التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وبحسب آخر تحديث على مؤشرات التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتى بالبنك الأهلي الكويتي

أظهر التقرير الصباحي استقرار سعر الدينار مقابل الجنيه على مستوايات أمس مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وبحسب اخر تحديث للعملة الكويتية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.