سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى ارتفاعا حوالي 7 قروش في الشراء وتباين بين الاستقرار والانخفاض في البيع، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية، ووصل إلى 79.26 جنيه للشراء، و 79.53 جنيه للبيع، وفق تقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى مقابل الجنيه المصرى 76.51 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم أمام الجنيه المصرى 79.14 جنيه للشراء، و 79.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري 76.24 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه المصرى إلى 79.25 جنيه للشراء، و 79.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى

قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصرى بــ 77.14 جنيه للشراء، و 79.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

شهد سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه المصرى 79.24 جنيه للشراء، و 79.64 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى 76.57 جنيه للشراء، و 79.49 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصري 77.55 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى القطرى مقابل الجنيه المصري إلى 75.91 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

قدر سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصرى بــ 77.65 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإستثمار العربى

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربى مقابل الجنيه المصري 76.06 جنيه للشراء، و 81.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية أمام الجنيه المصري 76.28 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى 75.88 جنيه للشراء، و 79.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر أمام الجنيه المصرى، 75.57 جنيه للشراء، و 81.55 للبيع.