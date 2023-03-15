سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الأربعاء 15-3-2023 صباح اليوم في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدة بنوك استقرارًا نسبيًا، ورصدت جريدة المال عبر مطالعة مواقع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تفاوتًا في سعر العملة الكويتية بين البنوك، إذ تراوح ما بين أقل من 95 جنيه إلى فوق الـ 101 جنيهًا للشراء والبيع، وسجل متوسط سعر صرف في البنك المركزي المصري 100.52 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

حدد البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي بـ: 97.82 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 95.79 جنيه للشراء، 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدّر مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي بـ : 98.09 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، 96.95 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

أظهرت قائمة سعر الصرف في بنك سايب تسجيل سعر الدينار الكويتي، 100.55 جنيه للشراء، 100.92 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أشار موقع البنك الأهلي المصري إلى أن سعر الدينار الكويتي وصل إلى: 96.95 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أوضح بنك الكويت الوطني أن سعر الدينار الكويتي سجل: 95.02 جنيه للشراء، 101.19 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

ذكر موقع البنك التجاري الدولي أن سعر الدينار الكويتي بلغ: 97.30 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.

سعر صرف عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

قال موقع بنك التنمية الصناعية إن سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق: 96.09 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

حدد موقع بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي اليوم بـ 97.25 جنيه للشراء، 100.92 للبيع.