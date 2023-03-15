سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-3-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 15-3-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك الأجنبية والإسلامية والمصرية والعربية المختلفة تباينا في سعري الشراء والبيع بين الارتفاع والانخفاض، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.48 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع، طبقا لتقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 96.90 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 100.51 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 96.94 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 100.54 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.21 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 99.60 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.79 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.