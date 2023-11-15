سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-11-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأربعاء 15-11-2023 ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، متوسط صرف وصل إلى 99.84 جنيه للشراء، و 100.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديث بالموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.80 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 99.12 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.76 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.52 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.03 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.