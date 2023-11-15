سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-11-2023 مقابل الجنيه بالختام

ارتفع شراء وبيع سعر اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التداولات اليومية على المنصات الرسمية للبنوك، إضافة إلى شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك، ليصل متوسط سعر العملة الكويتية إلى 99.99 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري فى صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتقدم المنصة الإلكترونية لجريدة المال آخر تحديثات الدينار داخل البنوك والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع بنك مصر إلى 99.80 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني إلى 94.52 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك المصرف المتحد 93.48 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك الكويت الوطني سعر داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتي أما نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي أما نظيره الجنيه المصري داخل بنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي أما نظيره الجنيه المصري ببنك سايب، في ختام التعاملات 100.03 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أما نظيره الجنيه المصري بختام التداولات 99.12 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي أما نظيره الجنيه المصري في الختام 97.30 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أما نظيره الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى 96.76 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.