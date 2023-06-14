سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 14-6-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري
قدر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 99.41 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
طرح سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 100.09 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 97.04 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه إلى 98.09 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.84 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
عرض سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.33 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية
قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.