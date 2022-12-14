ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 14-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك، وأفاد موقع البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف العملة الكويتية وصل إلى 80.16 جنيه للشراء، 80.44 للبيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي حركة تداول عملة دولة الكويت أمام العملة المصرية في أكثر من بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي، وفقًا لما توضحه أسعار الصرف عبر مواقع تلك البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 80.25 جنيه للشراء، 80.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول: 76.16 جنيه للشراء، 82.18 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 76.81 جنيه للشراء، 80.57 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 76.53 جنيه للشراء، 80.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.54 جنيه للشراء، 80.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر: 80.20 جنيه للشراء، 80.57 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 76.54 جنيه للشراء، 80.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 77.56 جنيه للشراء، 80.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 77.58 جنيه للشراء، 80.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 77.68 جنيه للشراء، 80.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 80.17 جنيه للشراء، 80.54 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي: 78.15 جنيه للشراء، 80.64 للبيع.