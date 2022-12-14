ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 14-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية 17 قرشًا في سعر الشراء، و22 قرشُا في سعر البيع، وأفاد موقع البنك المركزي المصري بأن متوسط سعر صرف العملة الكويتية وصل إلى 80.33 جنيه للشراء، 80.66 للبيع، وتستعرض جريدة المال في سطور حركة تداول عملة دولة الكويت أمام العملة المصرية في 12 بنكا حكوميا وخاصا وعربيا وأجنبيا، بحسب ما توضحه مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 77.74 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 80.31 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.38 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 77.63 جنيه للشراء، 80.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 79.73 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري: 76.66 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.60 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 75.92 جنيه للشراء، 80.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 80.28 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 76.22 جنيه للشراء، 82.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 80.31 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر: 77.62 جنيه للشراء، 80.51 للبيع.