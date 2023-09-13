سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-9-2023 ببداية التعاملات في مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-9-2023، مستوى صرف مستقر مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر عملة دولة الكويت بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 99.90 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

ومن اهتمام جريدة المال بكل ما يهم القارئ نرصد لكم في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك بلو مصر إلى 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.46 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربي

وقدّر بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.04 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.72 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك القاهرة إلى 100.04 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.82 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.