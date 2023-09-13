سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-9-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

شهد سعر اليوم الأربعاء 13-9-2023 مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات البنوك المحلية والأجنبية بالشراء والبيع، وبلغ متوسط سعر صرف عملة الدولة الكويتية قيمة 99.91 جنيه للشراء، و100.26 جنيه للبيع وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني، وتنشر بوابة جريدة «المال» على شبكة الإنترنت سعر العملة الكويتية عقب جولة بين المواقع الإلكترونية للبنوك وشاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام العملة المحلية، بلغ قيمة: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، امام العملة المحلية، سجل قيمة: 94.41 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، امام العملة المحلية، قُدر بقيمة: 99.67 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، امام العملة المحلية، عند مستوى صرف: 99.00 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، امام العملة المحلية، مستوى صرف بقيمة: 98.09 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

سعر في بنك التعمير والإسكان، امام العملة المحلية، حقق سعر صرف بقيمة 96.99 جنيه للشراء، و100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر ، امام العملة المحلية، 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، امام العملة المحلية، وصل إلى: 97.82 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر اليوم في بنك القاهرة، امام العملة المحلية، شهد مستوى صرف بقيمة: 100.04 جنيه للشراء، و100.28 للبيع.