سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-5-2020 في مصر

تزامنًا مع استمرار الأزمة التي يشهدها العالم، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، شهدت أسعار الدينار الكويتي بسوق الصرف المصرية تراجعًا كبيرًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11- 4- 2020 فاقدًا أكثر من 25 قرشًا في أغلب البنوك الوطنية والخاصة.

وجاءت أسعار الدينار الكويتى خلال تداولات اليوم كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.47 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار فى البنك الأهلي المصري 49.47 جنيه للشراء و 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 50.42 جنيه للشراء و 51.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 48.67 جنيه للشراء و 51.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 49.37 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.79 جنيه للشراء و 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 50.06 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي 50.30 جنيه للشراء و 51.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 50.80 جنيه للشراء و 51.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 47.57 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.08 جنيه للشراء و 51.03 جنيه للبيع.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل فى دولة الكويت نظرًا لقيمة الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقًا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .