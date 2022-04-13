حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستويات أمس، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 على نفس مستوياته المعلَنة داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية أمس، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي على شاشات التداول اللحظية بفروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، عند 57.569 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وحافظ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

واستقر سعر صرف سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، على مستواه عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصلت مستويات الشراء والبيع للدينار الكويتي على شاشات التداولات الحظية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.