سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-12-2023 ببداية التعاملات

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-12-2023 تباينًا نسبيًا في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت إلى 100.04 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع، وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب «saib»

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك سايب، 100.02 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 99.11 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.79 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 97.73 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ94.51 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ97.30 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 96.76 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 99.73 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وشهد سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الاهلي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الاهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.