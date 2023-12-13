سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-12-2023 بنهاية  تعاملات البنوك مقابل الجنيه

اختتمت تعاملات المصارف على تباين سعر اليوم الأربعاء 13-12-2023 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بقطاع المال، وجاء متوسط صرف عملة الدولة الكويتية بقيمة 100.02 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع، وفقًا للتقرير الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت بمتوسطات أسعار صرف العملات مقابل نظيرها المحلي، وتعرض جريدة «المال» أسعار صرف العملة الكويتية كما تقدمها شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة الدولة الكويتية في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 99.73 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

سعر في بنك سايب: 100.02 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.11 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 96.76 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.73 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر اليوم في بنك الكويت الوطني:94.51 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.