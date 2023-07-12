سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-7-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

شهد سعر اليوم الأربعاء 12-7-2023 متوسط صرف 100.44 جنيه للشراء، 100.79 للبيع، وفقاً لما ورد في أخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، بختام عمليات التداول المصرفية بالبنوك المحلية والأجنبية والإسلامية، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر العملة الكويتية المعروض بالمواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الإلي المنتشرة بفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، إلى 99.54 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.92 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.45 جنيه للشراء، مقابل 100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

قدم موقع بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.86 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

عُرض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.92 جنيه للشراء، مقابل 101.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

قُدر سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وتوقف سعر في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 100.22 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي

أوضحت ماكينات الصراف الألي لبنك المصرف العربي سعر الدينار الكويتي اليوم، أمام الجنيه المصري، 100.45 جنيه للشراء، مقابل 100.91 للبيع.