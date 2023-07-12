سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-7-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الأربعاء 12-7-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» متوسط سعر صرف وصل إلى 100.41 جنيه للشراء، و100.76 جنيه للبيع. ويستعرض موقع «جريدة المال»، من خلال التقرير اليومي التالي، أسعار عملة دولة الكويت، بحسب ماكينات الصراف الآلي وشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمصرية والإسلامية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.93 جنيه للشراء، و101.13 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و100.86 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وسعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 100.22 جنيه للشراء، و100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 100.45 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

شهد سعر في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 100.45 جنيه للشراء، و100.91 للبيع.