سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-4-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية في مصر

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 12-4-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف وصل إلى 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى أسعار عملة دولة الكويت، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.75 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.76 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 97.36 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه إلى 98.09 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 95.11 جنيه للشراء، و 101.29 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي القطري، أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 96.99 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.