سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-10-2022 بنهاية التعاملات البنكية في مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-10-2022 إنخفاض في أسعار الصرف بنهاية التعاملات البنكية في مقابل الجنيه المصري، من قرش لخمسة قروش ارتفاعا وانخفاضا بالبنوك، وسجل 63.22 جنيه للشراء، و 63.48 جنيه للبيع، وفق تقرير متوسط الأسعار الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة الكويت طبقا للشاشات اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري و مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، في مقابل الجنيه المصري، 61.97 جنيه للشراء، و 63.50 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري 61.04 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، في مقابل الجنيه المصري إلى 61.07 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 59.48 جنيه للشراء، و 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، في مقابل الجنيه المصري 62.47 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصرى، 61.66 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ، أمام الجنيه المصري 61.00 جنيه للشراء، و 63.60 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 59.67 جنيه للشراء، و 63.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في مقابل الجنيه، في بنك المصرف المتحد، 59.67 جنيه للشراء، و 63.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 61.12 جنيه للشراء، و65.28 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، في مقابل الجنيه المصري 63.14 جنيه للشراء، و 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، سعر صرف 63.15 جنيه للشراء، و63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، في مقابل الجنيه المصري إلى 61.28 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.