سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-5-2022 فى مصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، ببداية التعاملات داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت التعاملات وصول سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصلت مستويات سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الدينار بفروع البنك الأهلي المصري، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغت مستويات سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري صباح اليوم 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.