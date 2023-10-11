سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-10-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-10-2023، مستوى صرف متباين ببداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 99.71 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر أمام الجنيه المصري بـ 100.04 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ99.57 جنيه للشراء، و 99.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وقدّر بنك سايب، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 99.80 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 94.29 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 99.80 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 98.90 جنيه للشراء، و 99.81 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بك الإسكندرية إلى 96.55 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.