سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-10-2023 أمام الجنيه بالختام

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية تحرك سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-10-2023، في ختام التداولات اليومية أمام العملة المحلية لمصر في بالمصارف العاملة في السوق المحلية، ليسجل متوسط سعر وحدة النقد الكويتية 99.71 جنيه للشراء، و100.05 للبيع، بحسب التحديث الأخير على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفية، لتعرض المال مسحًا تفصيليًا عن المتاحة بفروع البنوك بمستوييها للشراء والبيع في اخر تعامل لها، والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 98.90 جنيه للشراء، و 99.81 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك الإسكندرية 96.55 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت فروع بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي في الختام أمام الجنيه إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

جاء سعر في بنك القاهرة أمام العملة المحلية عند 100.04 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في الختام عند مستوى 99.57 جنيه للشراء، و 99.81 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

أظهر موقع المصرف العربي الدولي وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند: 99.80 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية بالبنك المصري الخليجي 95.63 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية داخل فروع بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية بشاشات التداولات في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.