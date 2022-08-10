سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-8-2022 في بداية التعاملات

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء العاشر من أغسطس 2022 ارتفاعًا في بداية التعاملات الصباحية بمقدار قرشين أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك، ووصل متوسط سعر صرفه حسب آخر تحديث في البنك المركزي المصري 62.28 جنيه للشراء، و 62.55 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا لسعر صرف العملة الكويتية بعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصّة والبنوك الأجنبية، حسب شاشات التداول اللحظية في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 59.90 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر 60.01 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي إلى 60.30 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك بلوم مصر 62.18 جنيه للشراء، و 62.55 جنيه للبيع، بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 58.77 جنيه للشراء، و 62.71 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، إلى 58.49 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 60.79 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

حقق سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 59.36 جنيه للشراء، و 62.59 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى 59.53 جنيه للشراء، و 65.49 جنيه للبيع.