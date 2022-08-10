سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-8-2022 في ختام التعاملات

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-8-2022 في ختام تعاملات البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري بمقدار قرشين للشراء، بينما استقر سعر البيع في عدد من البنوك، وسجل متوسط السعر في البنك المركزي المصري 62.28 جنيه للشراء، و 62.55 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر عملة دولة الكويت في عدد من البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بمقدار قرشين للبيع، ليصل إلى مستوى 59.89 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر لمستوى 59.99 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

بينام في البنك التجاري الدولي “CIB” لم يتغير سعر الصرف للبيع والشراء واستقر عند: 60.30 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

بينما وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري إلى مستوى 59.30 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.77 جنيه للشراء، و 62.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.79 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 57.87 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار في البنك العربي الأفريقي

وارتفع سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي لمستوى 59.49 جنيه للشراء، و65.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي 59.36 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.