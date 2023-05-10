سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-5-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك

تباين سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 10-5-2023 في مستهل التعاملات بالبنوك، وظل عند منطقة الـ 100 جنيه في سعر البيع، وتحقق العملة الكويتية منذ فترة هذا التباين الذي يصل إلى تحقيقها سعر صرف متفاوت بين الشراء والبيع، كما سجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف وصل إلى 100.50 جنيه للشراء، 101.02 للبيع، فيما ترصد جريدة المال حركة صرف العملة الكويتية.

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 99.72 جنيه للشراء، و100.66 للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، إلى 95.63 جنيه للشراء، و101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، إلى 93.48 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.33 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، إلى 95.94 جنيه للشراء، و100.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 97.82 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.66 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 100.63 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر

اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.