سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

اليوم الأربعاء 10-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات ارتفاع الشراء لـ 4 قروش وانخفاض البيع لـ 3 قروش في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.57 جنيه للشراء، و 100.92 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.71 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 100.63 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.71 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 97.33 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.13 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 95.09 جنيه للشراء، و 101.24 للبيع.