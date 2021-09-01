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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-9-2021 في مصر

الدينار الكويتى يسجل 3.32 أمام الدولار
فاطمة إمام 11:17 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 11:17 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2021، استقراره مقابل الجنيه داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 52.028 جنيه للشراء، و52.371 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية عند مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع على الترتيب.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، جاء عند مستويات 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفقاً آخر تحديث على أسعار العملات العربية ، سجل سعر صرف الدينار الكويتى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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