سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-3-2023 بنهاية التعاملات في مصر

تباين سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر
حقق سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
وفي بنك سايب، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.58 جنيه للشراء، و 100.02 جنيه للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى 96.01 جنيه للشراء، و 99.69 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 99.57 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 96.45 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وأما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 96.31 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.
سعر عملة الكويت في مصرف أبوظبي الإسلامي
وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.23 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان
وعرض بنك التعمير والإسكان، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.14 جنيه للشراء، و 99.90 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 94.79 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
وبلغ سعر
سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.10 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 92.66 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 96.97 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.