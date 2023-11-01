سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التداولات

شهد سعر اليوم الأربعاء 1-11-2023 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي متوسط صرف وصل إلى 99.73 جنيه للشراء، و100.08 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة دولة الكويت، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 99.68 جنيه للشراء، و100.03 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.78 جنيه للشراء، و 99.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.45 جنيه للشراء، و 99.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 99.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري إلى 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

و سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.43 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

طرح سعر في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.19 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.