سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-11-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك بمصر

بدأت التعاملات البنكية في الأول من نوفمبر على تراجع طفيف شهده سعر اليوم الأربعاء 1-11-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي.

وجاء متوسط صرف عملة الكويت بقيمة 99.68 جنيه للشراء، و100.03 للبيع، بحسب البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور بموقعه على شبكة الإنترنت بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل نظيرها المحلي.

وخلال السطور القادم ترصد بوابة جريدة “المال” سعر العملة الكويتية بالمصارف المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، بنهاية عمليات التداول، 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.02 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية بحسب موقعه الإلكتروني، 96.43 جنيه للشراء، و100.07 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، كما عرضته ماكينات الصراف الآلي، 99.68 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر في بنك الكويت الوطني، بنهاية تعاملات أول أيام نوفمبر، 94.19 جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 99.68 جنيه للشراء، و100.06 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع، بختام التعاملات المسائية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 98.78 جنيه للشراء، و 99.73 للبيع، مقابل العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر في بنك مصر اليوم، 99.45 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.