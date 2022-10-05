سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بداية تعاملات البنوك المصرية مقابل الجنيه

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مع مستهل تعاملات الأربعاء البنكية اليومية إلى مستوى صرف: 63.26 جنيه للشراء، 63.59 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي وفقًا لمتوسط سعر العملات العربية والأجنبية، وكان قد شهد الدينار الكويتي ارتفاعًا في سعر الشراء، وتبايّنًا في سعر البيع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ويرصد موقع جريدة المال سعر صرف العملة الكويتية داخل عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه مستوى صرف: 63.26 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 63.23 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 61.21 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 59.71 جنيه للشراء، 63.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر مستوى صرف: 62.28 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه مستوى صرف: 61.14 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه مستوى صرف: 63.23 جنيه للشراء، 63.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 60.74 جنيه للشراء، 65.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي عند مستوى صرف مقابل الجنيه: 60.56 جنيه للشراء، 66.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وشهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 62.41 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه مستوى صرف: 61.12 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 61.06 جنيه للشراء، 65.22 جنيه للبيع.