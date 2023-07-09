سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9-7-2023 ببداية التعلاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الأحد 9-7-2023، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، محققًا مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.33 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.24 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 99.45 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.13 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 94.81 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر

سعر عملة الكويت الكويت في المصرف المتحد

مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وطرح بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.