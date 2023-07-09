سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9-7-2023 ببداية التعلاملات في مصر

ارتفع سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
وطرح بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.24 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 99.45 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وعرض بنك مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 100.13 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي
وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 94.81 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
أما سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر
سعر عملة الكويت الكويت في المصرف المتحد
وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 93.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
وطرح بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.