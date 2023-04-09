سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

تباين سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدى أجريكول

اليوم الأحد 9-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والأجنبية والإسلامية والعربية، بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار لسعري الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.69 جنيه للشراء، و101.04 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 96.09 جنيه للشراء، و100.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 97.26 جنيه للشراء، و101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 99.58 جنيه للشراء، و100.55 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري إلى 95.94 جنيه للشراء، و101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

شهد سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و100.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

طرح سعر

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.58 جنيه للشراء، و100.55 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 94.96 جنيه للشراء، و101.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و100.83 للبيع.