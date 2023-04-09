سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9-4-2023 ببداية التعاملات الصباحية في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الأحد 9-4-2023، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر والتي تبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتنهي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، مسجلًا مستوى صرف عند: 100.51 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

طرح بنك الكويت الوطني، سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 94.96 جنيه للشراء، و 101.15 للبيع.

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.26 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.58 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 100.40 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري إلى 95.94 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجين 95.63 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 97.82 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.52 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

مستوى صرف عند: 100.55 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.