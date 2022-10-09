سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية، وبلغ 63.22 جنيه للشراء، و63.55 جنيه للبيع، بمقدار انخفاض 9 قروش للشراء، وقرشين للبيع، وفقًا لآخر تقرير متوسط أسعار صرف العملات صادر من البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة الكويت طبقا للشاشات اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري سعر صرف 61.02 جنيه للشراء، و63.47 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 61.05 جنيه للشراء، و 63.47 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في مقابل الجنيه المصري 62.41 جنيه للشراء، و63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 61.66 جنيه للشراء، و 63.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 61.91 جنيه للشراء، و 63.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، في مقابل الجنيه المصري 59.48 جنيه للشراء، و 63.53 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإستثمار العربي

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإستثمار العربي، في مقابل الجنيه المصري، 61.06 جنيه للشراء، و 65.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول مصر، في مقابل الجنيه 60.74 جنيه للشراء، و 65.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك بنك سايب، في مقابل الجنيه المصري حقق مستوى صرف 63.13 جنيه للشراء، و63.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي مستوي صرف، 62.28 جنيه للشراء، و 63.53 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري 63.16 جنيه للشراء، و 63.53 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، في مقابل الجنيه المصري إلى 59.46 جنيه للشراء، و 63.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مقابل الجنيه، حقق في البنك المصرى الخليجى سعر صرف، 60.94 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع