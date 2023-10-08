سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8-10-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

عرضت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك سعر اليوم الأحد 8-10-2023 بختام تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وجاء متوسط صرف عملة الدينار الكويتي 99.70 جنيه للشراء مقابل 100.04 جنيه للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وتنشر بوابة جريدة المال أسعار صرف العملة الكويتية بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية بقيمة: 96.43 جنيه للشراء، مقابل 100.12 للبيع، امام الجنيه.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، امام الجنيه المصري، 98.78 جنيه للشراء، مقابل 99.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي ، امام الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.08 للبيع.

سعر عملة الدولة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، امام الجنيه المصري، 99.45 جنيه للشراء، مقابل 99.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، امام الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر في البنك المصري الخليجي، امام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، مقابل 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، امام الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، امام الجنيه المصري، 94.19 جنيه للشراء، مقابل 100.39 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، امام الجنيه المصري، 100.04 جنيه للشراء، مقابل 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، امام الجنيه المصري، 96.09 جنيه للشراء، مقابل 99.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر في المصرف العربي الدولي، امام الجنيه المصري، 99.75 جنيه للشراء، مقابل 100.09 للبيع.