سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8-10-2023، مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وأول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري إلى 99.73 جنيه للشراء، و 100.07 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.1 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب إلى 99.68 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 98.78 جنيه للشراء، و 99.79 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.63 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 99.49 جنيه للشراء، و 99.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر أمام الجنيه المصري بـ 96.43 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وقدّر بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.04 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.