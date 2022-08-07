سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-8-2022 في مصر بنهاية التعاملات بالبنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-8-2022 في ختام التعاملات اليومية بالبنوك المصرية والخاصة والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، 62.17 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار عملة دولة الكويت، بحسب آخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 59.82 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبينت شاشات التداول في فروع بنك مصر وصول سعر صرف الدينار الكويتي، إلى 59.92 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه بحسب شاشات التداول، 60.76 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول بالبنك التجاري الدولي، وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 60.24 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري، إلى 58.67 جنيه للشراء، 62.70 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية بحسب شاشات التداول، 58.46 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الإفريقي أمام الجنيه المصري، 59.42 جنيه للشراء، و 65.36 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، 59.30 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وأوضحت شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه إلى 59.36 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.