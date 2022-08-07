سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

وصل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-8-2022 في البنوك المصرية ببداية التعاملات الصباحية وانقضاء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، وصل متوسط أسعار العملة الكويتية إلى 62.15 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا بسعر عملة الكويت، والتي تعتبر العملة الأعلى في قيمة الصرف مقابل الجنيه من بين العملات المصرفية العربية الأخرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي إلى 60.24 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، 59.92 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 59.82 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي، إلى 59.42 جنيه للشراء، و 65.36 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصلت عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري إلى 58.46 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي القطري، 59.36 جنيه للشراء، و 62.14 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي استقرارًا، عند 59.33 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 60.76 جنيه للشراء، و 62.34 جنيه، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني عند نفس مستواه الأخير، 58.66 جنيه للشراء، 62.65 جنيه للبيع.