سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-5-2023 بنهاية التعاملات في مصر

تباين سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب «Saib»

اليوم الأحد 7-5-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ شهدت عملة الكويت ارتفاعًا بمقدار قرش إلى 9 قروش فى عدد من البنوك، وانخفضت من قرش إلى 11 قرشا بالبعض الآخر، مسجلة مستوى صرف مقابل الجنيه المصري : 100.66 جنيه للشراء، و101.01 للبيع بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار الصرف في البنوك.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، 100.66 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر، 99.73 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 97.38 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

اليوم أمام الجنيه المصري بـ 99.73 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

وقدّر بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.40 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، فحقق مستوى صرف عند: 95.10 جنيه للشراء، و 101.400 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري إلى 95.94 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.