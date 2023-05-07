سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-5-2023 ببدية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الأحد 7-5-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة في مصر، تباينًا نسبيًا محققًا مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 100.63 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

اليوم في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.73 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 99.73 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.38 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.40 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.10 جنيه للشراء، و 101.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وفي بنك سايب، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.66 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 97.82 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكان والتعمير إلى 96.99 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.