سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 7-5-2023 ببدية التعاملات في مصر

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.73 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 99.73 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.38 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.40 جنيه للشراء، و 101.01 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
أما سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي
وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.10 جنيه للشراء، و 101.40 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
وفي بنك سايب، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.66 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 97.82 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكان والتعمير إلى 96.99 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.